Giuliano reconhece "jogo abaixo" do Santos em derrota para o Goiás e desabafa: "Não jogamos para vencer"

O Santos foi derrotado pelo Goiás, por 3 a 1, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. Giuliano, autor do único gol do Peixe, de pênalti, reconheceu que a equipe fez um jogo abaixo, no Estádio da Serrinha, e admitiu que o time não jogou para buscar a vitória.

"A verdade é que hoje não jogamos para vencer. Fizemos um jogo muito abaixo. A gente sabia que seria difícil, que a equipe do Goiás jogava pressionada, precisava vencer para lutar por algo maior no campeonato. Era um jogo decisivo, entramos em uma intensidade mais baixa, em rotação mais baixa que o adversário. Sofremos e pagamos pelos primeiros dois primeiros gols. Depois, fizemos o gol, entramos no jogo. No segundo tempo no nosso melhor momento, tomamos o terceiro gol e ali ficou bastante difícil. Ainda tivemos algumas jogadas e oportunidades, mas hoje não merecemos vencer", disse o capitão do Peixe ao SporTV.

O Goiás saiu vencendo por 2 a 0 no primeiro tempo, e Giuliano diminuiu, de pênalti, aos 40 da etapa inicial. Por fim, o Esmeraldino fechou o placar aos 16 do segundo tempo.