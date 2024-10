Exames confirmam lesão na coxa de Ferran Torres, do Barcelona

A lesão de Ferran Torres aconteceu na vitória sobre o Alavés por 3 a 0, neste domingo. O atacante de 24 anos começou entre os titulares, mas precisou ser substituído logo aos cinco minutos do primeiro tempo, alegando dores físicas.

Assim, Ferran Torres se junta a Farmín López, Dani Olmo, Ronald Araujo, Christensen, Ter Stegen e Marc Bernal no departamento médico do Barcelona. Por outro lado, o treinador Hansi Flick contou com as recuperações de Ansu Fati e De Jong. Gavi também está perto de voltar.

Por conta da data Fifa, o Barcelona volta a campo apenas no dia 20 de outubro, quando receberá o Sevilla no Estádio Olímpico Lluís Companys. O duelo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.