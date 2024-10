Ederson tenta aproveitar ausência de Alisson para ganhar espaço como titular da Seleção

"Estava mais tranquilo, mas nos últimos dois jogos das Eliminatórias aí sim estava com a expectativa muito grande, por conta de no ano passado, no meu clube, eu ter tido algumas lesões que atrapalharam minha vinda para a Seleção. Uma lesão no reto femoral, uma lesão na face que me tirou da Copa América. Fiquei muito chateado, você não conseguir representar seu país é muito difícil, ainda mais sabendo que é uma fase muito rápida", prosseguiu.

"Naquele momento fiquei muito triste, porque queria ter contribuído no restante da temporada com o meu clube e ir para a Copa América ajudar minha seleção. Infelizmente acabei tendo lesões que não me permitiram isso. Estar de volta à Seleção é muito bom, tenho dois ciclos de Copa do Mundo, poder participar de um terceiro é gratificante, muito importante. É um ciclo com jogadores novos, novo treinador, novas ideias, nova maneira de lidar com as coisas", concluiu.

Além de Ederson, o técnico Dorival Júnior convocou Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Weverton, do Palmeiras, para serem opções ao goleiro do Manchester City.