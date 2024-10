Dudu volta a entrar bem no segundo tempo e pode ganhar minutos no Palmeiras

Em 2024, o atacante participou de 13 jogos, sem nenhum gol e assistência. O camisa 7, portanto, busca a primeira participação em tento após voltar de lesão.

Agora, Dudu foca no confronto diante do Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi. Com 57 pontos, o Palmeiras está em segundo lugar, com três a menos do que o Botafogo.