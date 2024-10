Braz mostra otimismo sobre renovação de Gabigol com o Flamengo: "Ninguém quer separar"

Um possível fator chave para a mudança de cenário é a recente saída de Tite do comando do Flamengo e a chegada de Filipe Luís. Gabigol chegou a ser terceiro reserva do ataque durante a passagem do experiente treinador pela Gávea.

Já com o ex-lateral no comando, o camisa 99 vem sendo titular. A amizade que ambos desenvolveram durante a reta final de carreira do recém-técnico também pode pesar para que Gabigol fique no Flamengo.

"É aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar, ninguém tem coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com Filipe Luís, você tem novos ares, um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato", detalhou Braz.

Neste ano, Gabigol já foi ligado a diversos clubes do futebol brasileiro como possíveis destinos para 2025, especialmente o Palmeiras. Com contrato até o fim do ano com o Flamengo, o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.