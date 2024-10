Brasil fecha Sul-Americano com 84 medalhas e é campeão no polo aquático e águas abertas

As águas abertas do Brasil terminaram o Sul-Americano com três ouros, duas pratas e um bronze. Viviane Jungblut foi eleita a melhor atleta, com três medalhas de ouro conquistadas.

Assim, o Brasil fecha o Sul-Americano com 84 medalhas no geral, sendo 34 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze. A seleção foi campeã geral na Natação, nas águas abertas e no polo aquático, além do segundo lugar no Nado Artístico e Saltos Ornamentais.