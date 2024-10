Após voltar de lesão, João Victor vira peça importante no Vasco de Rafael Paiva

Além disso, desde que saiu do departamento médico do Cruzmaltino, João Victor atuou em sete jogos, marcando um gol contra o Vitória, pelo Brasileirão, e dando uma assistência contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

Nesta temporada, João Victor esteve em campo em 27 partidas, marcando um gol e dando uma assistência pelo Vasco. O zagueiro chegou ao Gigante da Colina em dezembro de 2023, contratado diretamente do Benfica, de Portugal.

Com 37 pontos em 28 jogos, o Vasco ocupa a nona posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Cruzmaltino na competição é no dia 16 de outubro, quarta-feira, contra o São Paulo, fora de casa, às 21h45 (de Brasília).