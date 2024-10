Corinthians tem menos vitórias e registra campanha inferior ao ano do rebaixamento

Naquele ano, depois de 29 rodadas, o Corinthians tinha oito vitórias, dez empates e 11 derrotas. Ao todo, o time somou 34 pontos. Já neste ano, após 29 partidas, foram seis triunfos, 11 empates e 12 derrotas, totalizando os 29 pontos atuais.

Dessa forma, o Timão possui duas vitórias a menos que no ano do rebaixamento, tendo uma diferença considerável de cinco pontos. Nessa temporada, porém, o que tem 'ajudado' o Corinthians é o fato de que nenhum dos adversários da parte de baixo da tabela têm conseguido abrir grandes distâncias do Z4.

Outro problema do Alvinegro em 2024 tem sido a desatenção. Desde a chegada de Ramón Díaz, a equipe por vezes tem sido melhor que os rivais, mas comete erros que evitam os três pontos. Isso aconteceu justamente no último sábado, quando o time tinha o resultado na mão e cedeu o empate ao Inter.

O meia Rodrigo Garro foi um dos que expressou seu descontentamento com o resultado na zona mista. O argentino, em contrapartida, afirmou que o Corinthians tem capacidade para sair da zona de rebaixamento e que, num clube do tamanho do Timão, não se pode abaixar a cabeça jamais.

"A pressão aparece quando se joga para não ser rebaixado ou para ser campeão. Em um clube assim, é obrigação (sair da zona), não é uma pressão. Eu chamo de obrigação. É algo que estamos obrigados a fazer e trabalhamos dia a dia, fisicamente, mentalmente. Temos que ter uma fortaleza mental para que possamos sair dessa situação. Foi um golpe duro, mas não é por um golpe que vamos deixar de lutar. Estamos respaldados por uma enorme torcida, um enorme clube, e creio que isso não nos permite abaixar a cabeça. Temos que nos manter fortes e positivos e as coisas vão acontecer. Sei que é um golpe duro e sou o primeiro a estar triste. É difícil. Para mim, o empate é uma derrota por como foi o jogo. Tínhamos o jogo praticamente ganho. É difícil, mas vamos sair dessa situação. Acredito muito no grupo e no trabalho que estamos fazendo", disse Garro.

Garro ainda pediu para que a Fiel Torcida siga confiando que o Corinthians vai sair da situação complicada na tabela e valorizou o desempenho recente do time.