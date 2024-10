Yuri Alberto faz temporada mais artilheira da carreira no Corinthians

Na noite do último sábado (5), no último lance da partida, o Corinthians cedeu o empate ao Internacional, em 2 a 2, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado frustrante, a noite foi especial para Yuri Alberto, que anotou os dois gols do Timão na partida.

Com os dois gols marcados na Neo Química Arena, Yuri Alberto superou uma marca individual de 2021. O centroavante chegou aos 20 gols marcados e faz não só sua temporada mais artilheira, como também a com mais participações em gols de toda sua carreira.

Nesse ano, o camisa 9 do Corinthians foi às redes em 20 oportunidades, além de ter contribuído com seis assistências, somando 26 participações em gols. Em 2021, ele havia marcado 19 vezes e distribuído quatro passes para gols, totalizando 23 contribuições.