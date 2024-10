Vinicius Junior tem lesão cervical e preocupa Seleção Brasileira na próxima data FIFA

Neste domingo, após exames realizados, o Real Madrid informou que o atacante Vinicius Junior foi diagnosticado com uma lesão cervical. No último sábado, o brasileiro deixou o duelo contra o Villarreal com o ombro imobilizado.

O Real Madrid não informou o tempo de recuperação. Porém, o brasileiro preocupa a Seleção Brasileira para a próxima data FIFA. A Amarelinha entra em campo nos dias 10 e 15, contra Chile e Peru, respectivamente. Ambos os duelos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.