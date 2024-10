Sinner e Medvedev chegam às oitavas de final em Xangai

Dois dos grandes favoritos ao título no Masters 1000 de Xangai avançaram para mais uma fase do torneio. Jannik Sinner e Daniil Medvedev venceram seus jogos neste domingo e conseguiram a classificação às oitavas de final.

Atual número 1 do mundo, Sinner precisou virar o marcador no jogo contra o argentino Tomas Etcheverry. Apesar das dificuldades enfrentadas em quadra, o italiano ganhou com parciais de 6/7(3), 6/4 e 6/2.