Seleção de Dorival sofre cinco cortes antes das Eliminatórias; veja mudanças

Já o caso de Arana, lateral esquerdo do Atlético-MG, é mais simples. O atleta de 27 anos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, diante do Vasco, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Para o seu lugar, Dorival convocou Alex Telles, que vem tendo um bom início no Botafogo.

Alisson por Weverton

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi chamado por Dorival Júnior após lesão sofrida por Alisson, que defende o Liverpool e deixou a partida deste sábado, válida pelo Campeonato Inglês, contra o Crystal Palace, alegando dores na coxa. Assim, o arqueiro do Alviverde retorna à Seleção Brasileira após ficar mais de um ano sem ser chamado. Sua última convocação havia sido em março do ano passado.

Vinicius Júnior por Andreas Pereira

O ponta esquerda Vinicius Júnior sofreu uma lesão cervical na vitória do Real Madrid neste sábado contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, deixando o estádio com o ombro imobilizado. Dorival Júnior convocou um meia para a vaga do atacante: Andreas Pereira, que está vivendo boa fase no Fulham.

Éder Militão por Fabrício Bruno