Roma sofre empate do Monza e completa sétimo jogo sem vencer como visitante no Italiano

Neste domingo, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Italiano, a Roma visitou o Monza no Stadio Brianteo, empatou por 1 a 1 e completou sete partidas sem vitória como visitante na competição. Dovbyk balançou as redes para os visitantes, enquanto Dany Mota marcou para a equipe da casa.

Com o resultado, a Roma chegou aos dez pontos, na nona colocação, e aumentou a sequência sem vencer fora de casa para sete partidas (cinco empates e duas derrotas). Já o Monza alcançou os quatro somados, na 19ª posição da tabela.

A Roma volta aos gramados no domingo (20/10), às 15h45 (de Brasília), quando recebe a Inter de Milão, no Estádio Olímpico de Roma. No dia seguinte, também às 15h45, o Monza visita o Verona, no Estádio Marcantonio Bentegodi. Ambos os duelos serão válidos pela oitava rodada do Campeonato Italiano.