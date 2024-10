Milito fica insatisfeito com falhas do Atlético-MG

Classificação e jogos

O resultado mantém o Atlético-MG longe do G6 do Brasileirão, o que aumenta a pressão nas competições de mata-mata. O Galo está na semifinal da Libertadores da América e da Copa do Brasil, ou seja, com chances reais de uma conquista.

Mas Milito crê que o Atlético-MG não pode abandonar os compromissos no Brasileirão. "Quando estou jogando o Brasileirão, as Copas não me importam", avisou.

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG volta a jogar na quarta-feira contra o Grêmio, na Arena MRV, em jogo da sexta rodada que foi adiado por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul no primeiro semestre.