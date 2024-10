Depay agrada em estreia como titular no Corinthians: 'Crescimento incrível'

Pela primeira vez o torcedor do Corinthians pôde assistir Memphis Depay entre os titulares de Ramón Díaz. O atacante entrou no lugar de Romero, suspenso, e agradou a comissão técnica ao longo dos 86 minutos em que esteve em campo no empate de 2 a 2 com o Internacional, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Gostei muitíssimo, está tendo um crescimento incrível. É um jogador importante e respeitado. Está crescendo rapidamente. Agora temos duas semanas para deixa-lo 100%, assim como toda equipe, mentalmente e fisicamente para essa reta final. temos muitas coisas importantes para disputar", analisou Ramón.

Contratação mais badalada da janela de transferências do Timão, Memphis vinha entrando no decorrer do segundo tempo nos últimos jogos. O holandês ficou um bom tempo parado antes de assinar com o clube paulista e ainda busca a forma física ideal.