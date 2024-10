Mano Menezes deve ter retornos contra o Flamengo

O Fluminense ganhou alguns dias para trabalhar com foco no clássico contra o Flamengo. A partida pelo Campeonato Brasileiro vai acontecer no dia 17 de outubro, quinta-feira, no Maracanã.

Para este confronto, o técnico Mano Menezes pode ter importantes reforços. O principal deles é o zagueiro Thiago Silva. O experiente defensor foi desfalque nos últimos dois jogos da equipe na Série A.