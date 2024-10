Inter vibra com estilo ofensivo sob o comando de Roger Machado

O empate deste sábado diante do Corinthians manteve o Internacional com uma sequência positiva na temporada 2024. Agora, são nove jogos do Colorado sem derrota. Além disso, o time gaúcho comemora o bom desempenho ofensivo sob o comando do técnico Roger Machado.

"Desde a sua chegada (de Roger), o Colorado marcou 25 gols em 14 jogos. Com isso, é a equipe que mais balançou as redes no Campeonato Brasileiro desde a 18ª rodada. Seguimos trabalhando e evoluindo, professor!", destacou o Internacional, em post nas redes sociais.