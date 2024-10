Gómez, Weverton e Rocha alcançam marcas históricas em empate do Palmeiras

No último sábado, Gustavo Gómez, Weverton e Marcos Rocha alcançaram marcas históricas no empate do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A partida terminou sem gols e foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocado para a Seleção, o goleiro alcançou a segunda posição entre os atletas da função com mais jogos pelo clube no Brasileirão, com 202, ao lado de Marcos. Rocha também subiu para a segunda colocação entre os laterais direitos no quesito, empatado com Mayke, ambos com 163.

Já Gustavo Gómez completou 200 duelos como capitão do Palmeiras, marca recorde no século. O trio, por sinal, é protagonista desta geração vencedora do Verdão.