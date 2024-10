Filipe Luís destaca postura do Flamengo em triunfo sobre o Bahia: "Quero o meu time pressionando"

"Uma grande vitória. Conheço o Bahia e o Rogério Ceni. Nós corremos alguns riscos, mas é um risco que aceito correr. Quero o meu time pressionando, que incomode o adversário. E sei que pressionar o Bahia é uma das coisas mais difíceis de fazer, por causa do meio deles. Estou muito feliz, todos seguiram a mesma ideia. Claro que temos que treinar alguns ajustes", disse.

O Flamengo terá tempo para trabalhar. A equipe só volta a campo no dia 17 de outubro (quinta-feira), no clássico contra o Fluminense, no Maracanã. O jogo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.