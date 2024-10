Em boa fase, Giuliano cola em Guilherme e acirra disputa por artilharia do Santos na atual temporada

Além dos dois artilheiros, completam o top 5 dos jogadores do Peixe com mais gols neste 2024 Julio Furch e Willian Bigode, ambos com seis gols, e Rómulo Otero, com cinco tentos.

Com Guilherme e Giuliano à disposição, o Santos tem mais um compromisso importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano terá pela frente o Goiás, às 21h (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada.