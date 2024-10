Elenco do Palmeiras recebe folga tripla após empate com RB Bragantino

O português, contudo, não poderá contar em parte dos treinamentos com Richard Ríos, Weverton e Gustavo Gómez. O trio foi convocado para representar as suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Após a rodada, o Palmeiras viu o Botafogo ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. Com 57 pontos, o Verdão está na segunda colocação, com três a menos do que o Glorioso.