Com três de Lewandowski, Barcelona bate Alavés e mantém vantagem na ponta

Neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Alavés no Mendizorrotza Stadium e venceu por 3 a 0. Os três gols foram marcados por Lewandowski, no primeiro tempo, sendo dois deles com assistência do brasileiro Raphinha.

Com o resultado, o Barcelona, agora com 24 somados, voltou a vencer, já que vinha de derrota para o Osasuna, e manteve a distância de três pontos para o vice-líder Real Madrid, que bateu o Villarreal por 2 a 0. Do outro lado, o Alavés perdeu a terceira seguida e ficou estacionado com dez pontos, em 12º.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo dia 20 (domingo), contra o Sevilla, pela décima rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Já o Alavés duela diante do Real Valladolid no dia 18 (sexta-feira), também pela décima rodada da competição. A partida acontece às 16h, no Mendizorrotza Stadium.