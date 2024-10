Brasileiros marcam, Porto bate Braga e emenda quarta vitória seguida no Português

Neste domingo, o Porto venceu o Braga por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão. Os brasileiros Galeno, de pênalti, e Pepê garantiram a quarta vitória seguida na competição.

Com 21 pontos, a equipe está na segunda colocação, com três a menos do que o Sporting, líder. Por outro lado, o time se encontra na sexta posição, com 14.

Em seu próximo compromisso, o Porto encara o Sintrense, pela Taça de Portugal, às 13h (de Brasília) do próximo dia 20, fora de casa. O Braga, por sua vez, também entra em campo pelo mata-mata, para pegar o 1.º Dezembro, no dia 19, às 13h30, como visitante.