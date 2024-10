Bayern de Munique cede empate ao Frankfurt, mas continua na liderança do Campeonato Alemão

Neste domingo, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Frankfurt no Deutsche Bank Park e empatou por 3 a 3, mas permaneceu na ponta da tabela. Kim Min-jae, Upamecano e Olise balançaram as redes para os visitantes, enquanto Omar Marmoush (2) e Hugo Ekitike marcaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 14 pontos, ainda na liderança da competição. Caso vencesse, alcançaria os 16 e aumentaria a diferença para o Red Bull Leipzig, segundo colocado, agora com a mesma quantidade de pontos. Já o Frankfurt ficou com 13 somados, na terceira posição.

O Bayern de Munique volta aos gramados no sábado (19/10), às 13h30 (de Brasília), quando recebe o Stuttgart, na Allianz Arena. No mesmo dia, às 10h30, o Frankfurt visita o Leverkusen, na BayArena. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada do Campeonato Alemão.