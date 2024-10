Athletico-PR chega a 9 jogos sem vitória, mas Lucho confia em reviravolta

O Athletico-PR sofre com uma grave crise de desempenho na reta final do Brasileirão 2024. São nove jogos sem vencer, com três empates e seis derrotas, e o time ocupando a perigosa 15ª colocação, perto da zona de rebaixamento. Depois do revés deste sábado contra o Botafogo em casa, o técnico Lucho González falou sobre a situação da equipe.

O treinador deixou claro que está consciente da gravidade do atual momento do Athletico-PR. Mas ele se apega ao futebol apresentado contra o líder do Brasileirão para crer em uma reação.