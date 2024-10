Abel planeja melhorar finalização do Palmeiras durante pausa da data Fifa

De acordo com o técnico Abel Ferreira, a falta de pontaria do Palmeiras foi o principal fator para o empate contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O português planeja melhorar a finalização do grupo na pausa para a data Fifa.

"Vamos aproveitar para preparar a equipe, melhorar os nossos processos, melhorar na nossa finalização. Para os jogadores que tenham jogado menos, possam recuperar e estar ao nível dos outros. Eu particularmente gosto desses momentos de pausa", disse.

No período, Abel não poderá contar integralmente com Richard Ríos e Weverton, convocados para representar as suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Colômbia tem como último compromisso na janela o embate diante do Chile, na próxima terça-feira, às 17h30 (de Brasília), em casa. Já o Brasil enfrenta o Peru, na mesma data, às 21h45, em Brasília.