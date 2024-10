Zubeldía diz que São Paulo precisa evoluir e prevê dificuldade por vaga na Libertadores: "Não será fácil"

"Creio que para somar pontos de visitante nesta reta final, onde cada um tem seu objetivo, seja a permanência ou se colocar entre os classificados à Copa Libertadores, me parece que temos que estar muito atentos à esses detalhes. Sinto que vai ser muito difícil para todas as equipes. Para os que brigam pelo título, os que brigam pela Libertadores, Sul-Americana ou permanência. Salvo dois ou três times, todos podem ganhar de todos. Sei bem como é o Brasileirão, é um torneio muito duro. Hoje perdemos em duas ações pontuais. É muito difícil nesse campo, com todo o contexto, reverter o resultado. A equipe pressionou no segundo tempo. Não digo que era tarde, mas já havíamos facilitado a tarefa rival. O que eles fazem de melhor é se defender e atacar em contra-ataques", acrescentou.

Zubeldía voltou a colocar a vaga na próxima edição da Libertadores como objetivo principal do São Paulo. Porém, ele admite que o time precisa melhorar e corrigir alguns aspectos para alcançar esta meta.

"Me parece que temos que melhorar, corrigir coisas. Não tem mistério nisso. Mas sei que todas as partidas vão ser difíceis nesta reta final. Todos os times brigam por algo. O que vimos hoje é uma equipe aproveitando os momentos, golpeando no início e no final do primeiro tempo. Contra o Corinthians, nós aproveitamos a oportunidade de golpear ao final do primeiro tempo. Não há muita diferença entre uma equipe e outra, todos estão brigando por algo. E possivelmente o time local tem alguma vantagem, porque está mais acostumado. Vamos falar sobre os aspectos que temos que corrigir, mas tenho claro que vai ser muito difícil. Nós queremos classificar à Libertadores. Sinto que as críticas ao São Paulo vêm porque saímos nas quartas de final. A equipe fez uma boa campanha na Libertadores, ficou fora por pequenos detalhes. No Brasileirão, estamos fazendo todos os esforços para classificar à Libertadores. Mas vimos hoje que não vai ser fácil", comentou.

O treinador, ainda, pediu cabeça erguida ao Tricolor após a derrota em Cuiabá. Ele pede evolução visando o próximo jogo da equipe e garantiu que o grupo fará todos os esforços para se classificar à principal competição do continente.

"O Brasileirão é um torneio muito duro. Tem que ter uma cabeça muito forte para, quando perder, levantá-la para a próxima partida e trabalhar para melhorar a atuação que tivemos hoje. Nisso consiste o Brasileirão. Temos o desejo de classificar para a Libertadores, não há dúvidas disso. Vamos fazer todos os esforços para poder classificar. Não vai ser fácil", concluiu.

Com o resultado, o Tricolor ficou mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luis Zubeldía segue na quinta posição, mas viu o Flamengo, quarto colocado, abrir quatro pontos de vantagem após a vitória contra o Bahia. O São Paulo tem 47, enquanto o Rubro-Negro chega a 51.