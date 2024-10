Vasco empata contra o Juventude com gol de Payet e completa quarto jogo de jejum no Brasileiro

O Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 37 pontos e foram para a nona colocação do Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos foram para 34, mais longe da zona de rebaixamento.

Assim, a equipe carioca completou o quarto jogo de jejum na competição, com três empates e uma derrota

O Juventude abriu o placar no primeiro tempo, com Edson Carioca. Só que o Vasco empatou em seguida, com Payet.