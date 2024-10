Thuram marca três, Inter de Milão vence Torino com um a mais e dorme na vice-liderança do Italiano

A Inter de Milão entra em campo novamente no dia 20, domingo, quando enfrenta a Roma. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Já o Torino pega o Cagliari no mesmo dia, às 13h, na Sardegna Arena. Os dois jogos são válidos pela oitava rodada do Italiano.

O jogo

A primeira grande oportunidade da partida veio dos pés de Ricci, do Torino. O meio-campista italiano arriscou o chute de fora da área e obrigou o goleiro Sommer a fazer grande defesa para evitar o gol da equipe visitante.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Torino ficou com um jogador a menos na partida. Guillermo Maripán acertou o tornozelo de Marcus Thuram com as travas da chuteira e, após o juiz revisar o lance VAR, o zagueiro foi expulso de campo.

Com um a mais, a Inter de Milão passou a ter mais facilidade para chegar na área do Torino. E com 24 minutos no relógio, abriu o placar. Bastoni alçou bola para dentro da grande área e Thuram subiu mais alto que todo mundo para cabecear para o gol: 1 a 0.

E aos 34 minutos, a Inter de Milão ampliou a vantagem no placar. Acerbi caiu como um ala pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Thuram novamente subiu de cabeça e balançou as redes no Giuseppe Meazza: 2 a 0.