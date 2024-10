Sub-17 do Santos goleia Ituano e vai às semifinais do Paulista; sub-15 também avança

Agora, o time sub-17 santista enfrentará a Ferroviária nas semifinais, que terão início no próximo sábado (12 de outubro). Detalhes como datas, horários e mandos de campo serão divulgados em breve pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Classificação e jogos

Sub-15 empata com o Ibrachina e também vai às semis do Paulista

Já na categoria sub-15, o Santos também conseguiu a classificação para as semifinais do Estadual. Os Meninos da Vila empataram em 2 a 2 com o Ibrachina e, por terem vencido o duelo de ida por 1 a 0, garantiram vaga com agregado de 3 a 2.