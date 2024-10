Sub-15 do Palmeiras goleia Guarani e vai à semifinal do Paulista

Os gols

O primeiro tento saiu aos nove minutos da etapa inicial, com Thiago. O atleta tentou o cruzamento pela esquerda, mas a bola foi direto para o gol e encobriu o goleiro.

Já aos 25, Ruan Yago, artilheiro do time com 12 gols, deixou para Luidi na esquerda. O atleta aproveitou a boa assistência e tocou na saída do goleiro para ampliar.

Aos dez da etapa final, Luidi fez o seu segundo no jogo e o terceiro do Palmeiras. Novamente com passe de Ruan Yago, finalizou de esquerda para o fundo das redes.

Para fechar a conta, Luidi pegou o rebote do goleiro após o chute do companheiro Niakson e não perdoou. Assim, fechou a partida com um hat-trick.

Palmeiras Sub-15: Lucca; Matheus Gomes (Samuel), Guilherme Lira, Claudio e Thiago (Cristhofer); Felipe (Niakson), Ruan Yago (Guilherme Kerchner) e Thauan (Rodrigo); Isaac Nicolas (Gustavo Froldi), Erick Kauã (Icaro) e Luidi.