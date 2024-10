São Paulo terá André Silva e mais duas novidades no time titular contra o Cuiabá; veja escalações

O atacante Erick, suspenso, não está à disposição de Luis Zubeldía no banco de reservas. Bem como Ferreirinha, que segue em aprimoramento físico. Lesionados, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia seguem entregues ao DM.

Eliminado das copas, o Tricolor visa conquistar sua segunda vitória consecutiva para entrar no G4 do Brasileirão. Os comandados de Zubeldía, que venceram o Corinthians no clássico do último domingo, em Brasília, por 3 a 1, ocupam a quinta posição da tabela, com 47 pontos, um abaixo do quarto colocado Flamengo.

Do outro lado, o Cuiabá mira voltar a vencer após quatro rodadas para seguir vivo na briga contra o rebaixamento. O Dourado, comandado por Bernardo Franco, está no penúltima lugar, com apenas 23 pontos conquistados.

A equipe do Mato Grosso vai a campo com: Walter; Marllon, Alan Empereur e Bruno Alves; Matheus Alexandre, Fernando Sobral, Lucas Fernandes e Ramon; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta.