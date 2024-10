São Paulo joga mal, perde do Cuiabá e vê Flamengo abrir vantagem no G4 do Brasileiro

O São Paulo jogou mal e foi derrotado pelo Cuiabá neste sábado, na Arena Pantanal, por 2 a 0. O time levou dois gols no primeiro tempo, de Bruno Alves e Clayson, e, vivendo uma noite pouco inspirada, não conseguiu reverter o placar na etapa final da partida, válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Tricolor ficou mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luis Zubeldía segue na quinta posição, mas viu o Flamengo, quarto colocado, abrir quatro pontos de vantagem após a vitória contra o Bahia. O São Paulo tem 47, enquanto o Rubro-Negro chega a 51. Já o Cuiabá, mesmo com o triunfo, não sai da vice-lanterna do torneio, com 26 pontos.

O São Paulo agora tem um longo período de descanso até o seu próximo compromisso no Brasileirão. O time retorna a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do torneio. O confronto está agendado para dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.