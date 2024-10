Santos faz trabalho físico e técnico em penúltimo treino antes de encarar o Goiás pela Série B

Na manhã deste sábado, o elenco do Santos fez o seu penúltimo treino antes de encarar o Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada da Série B.

No CT Rei Pelé, o técnico Fábio Carille e sua comissão organizaram um treinamento físico e, em seguida, um trabalho técnico. Na sequência, os jogadores ainda realizaram um complemento de bolas paradas.

Para a partida, Carille não terá novos desfalques e contará com força máxima. As únicas ausências do Alvinegro Praiano são os lesionados João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).