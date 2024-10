Saiba onde assistir aos jogos que definem os últimos classificados à Série B de 2025

No grupo A, Volta Redonda e Remo já garantiram suas classificações, ambos com nove pontos. Os cariocas, à frente pelo saldo de gols, enfrentam o São Bernardo no Estádio 1º de Maio. A partida será transmitida por DAZN, Nosso Futebol e TV Bahia. Já o Remo visita o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, com transmissão do DAZN, do Nosso Futebol e da TV Zapping.

O grupo B, por outro lado, está totalmente em aberto. Athletic, Londrina e Ferroviária estão empatados com sete pontos e o Ypiranga, com seis, vem logo em seguida. A Ferroviária recebe o Ypiranga em Araraquara, na Fonte Luminosa, enquanto o Londrina vai até Minas Gerais enfrentar o Athletic. Ambas as partidas serão transmitidas por DAZN, Nosso Futebol e TV Zapping.

A final será decidida em jogos de ida e volta, com datas previstas para 13 e 20 de outubro.