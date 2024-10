Ramón cita frustação após empate, mas vê melhora do Corinthians: "Vamos sair dessa"

"A equipe está melhorando muito, fez um esforço melhor. Eles estão dando de tudo para sair dessa situação. Estou muito contente com os jogadores, eles estão se entregando ao máximo. A equipe está melhorando. Somos um corpo técnico que gosta de desafios. Por isso estamos no Corinthians. Vamos sair dessa situação.", ampliou.

O Alvinegro aparece na 18ª colocação, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Os cariocas ainda têm um jogo a menos.

"Ninguém falou que vai ser fácil, desde o primeiro dia. Mas fomos superiores a eles. Tivemos que fazer trocas pois o time estava sentindo o desgaste. Vamos lutar até o fim. Vamos sair dessa situação, não tenho dúvida. O time joga bem. Vamos seguir acreditando. A gente vê o dia a dia do clube. O desempenho não é ruim. Vamos sofrer até o final", analisou Emiliano Díaz.

O auxiliar ainda comentou sobre as substruções realizadas já na reta final da partida. O Corinthians se fechou com a entrada de mais um zagueiro e um volante, mas, mesmo assim, levou o empate.

"Foram aos 43 minutos do segundo tempo, os volantes estavam com câimbras. Tínhamos que fazer as trocas. Não influenciou em nada no jogo. Eles empataram em um escanteio que não foi escanteio. Acho que não influenciou em nada as trocas. Somos autocríticos, quando erramos, falamos. Nesta acho que não erramos", disse.