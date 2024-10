"Pulverizamos o futsal pelo mundo", diz Marquinhos Xavier sobre Brasil e Argentina, finalistas do Mundial

Neste domingo, a Seleção Brasileira enfrenta a Argentina em confronto válido pela final da Copa do Mundo de futsal. A partida ocorre às 12h (de Brasília), na Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão. Técnico do Brasil, Marquinhos Xavier se mostrou motivado para o histórico embate, primeira final de Mundial entre ambas as seleções, e conjecturou a dificuldade da decisão.

"Feliz e motivado para esse final. Com certeza faremos de tudo e entregaremos tudo nessa última partida. O fato de nós estarmos aqui hoje, Brasil e Argentina, numa grande final na Asia Central é uma demonstração de que a gente pulverizou o futsal pelo mundo e contribuiu para o crescimento da modalidade em todos os continentes. Então eu acredito muito que após todos esses anos, Brasil e Argentina vão presentear o mundo novamente com uma grande final", disse.

O Brasil se encontra invicto no Mundial, com ataque muito efetivo e defesa pouco vazada. Nos seis jogos disputados até o momento (Cuba, Croácia, Tailândia, Costa Rica, Marrocos e Ucrânia), marcou 38 gols e sofreu apenas cinco.