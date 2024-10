Ponte derrota o Botafogo-SP e respira na Série B; Lanterna, Guarani perde do Ituano

Neste sábado, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B, a Ponte Preta recebeu o Botafogo-SP no Moisés Lucarelli, venceu por 1 a 0 e se distanciou do Z4. Gabriel Novaes foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, a Ponte Preta chegou aos 35 pontos, na 13ª colocação, e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Botafogo-SP, com a derrota, permaneceu com 32 somados, na 17ª posição da tabela, o primeiro time do Z4.

A Ponte Preta volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Ceará, no Castelão. Na quarta-feira, às 20h, o Botafogo-SP recebe o Guarani, no Estádio Santa Cruz. Ambas as partidas serão válidas pela 31ª rodada da Série B.