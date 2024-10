Palmeiras empata com o Bragantino e vê Botafogo aumentar vantagem na liderança do Brasileiro

O jogo

No começo da partida, o Palmeiras se impôs, mas as finalizações de Raphael Veiga e Flaco López foram facilmente defendidas por Cleiton. Depois da pressão inicial, o Verdão passou a ter dificuldades na troca de passes e o RB Bragantino melhorou no embate.

Na primeira chance, Lucas Evangelista desviou de cabeça e a bola passou tirando tinta do travessão e, depois, Lincoln teve liberdade e arrematou, mas Weverton agarrou com segurança. Posteriormente, Eduardo arrancou do campo de defesa, serviu Henry Mosquera, que passou por Giay e finalizou para defesa de Weverton.

Aos 31 minutos, o Palmeiras respondeu: Raphael Veiga cruzou na medida, mas Flaco López perdeu grande chance. Antes do intervalo, Eduardo Sasha recebeu passe dentro da área e chutou para outra intervenção do goleiro.

No primeiro minuto do segundo tempo, Henry Mosquera se aproveitou do vacilo de Giay e finalizou pela rede do lado de fora. Pouco depois, foi a vez de Vitinho arriscar e mandar para fora.

O cenário do Palmeiras se mantinha na segunda etapa, com poucas chances reais de gol. Com as alterações, especialmente as entradas de Dudu e Estêvão, o Verdão cresceu no jogo.