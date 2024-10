Liverpool vence Crystal Palace e segue na liderança do Inglês

Na manhã deste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o Crystal Palace no Selhurst Park e venceu por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Diogo Jota.

Com o resultado positivo, o time comandado por Arne Slot se garante por mais uma rodada na liderança da competição. Apesar de Manchester City e Arsenal, que aparecem logo atrás, ambos com 14 conquistados, ainda jogarem nesta rodada, o Liverpool alcançou os 18 pontos. Deste modo, não poderá ser ultrapassado. Do outro lado, o Crystal Palace seguiu em situação delicada. O time perdeu a oportunidade de escapar da zona de rebaixamento e continuou em 18º, com apenas três pontos. Vale lembrar que a equipe ainda pode cair posições ao longo da rodada.

O Liverpool retorna aos gramados no próximo dia 20 (domingo), contra o Chelsea, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Anfield. Já o Crystal Palace encara o Nottingham Forest na segunda-feira (21), também pela oitava rodada do torneio. Desta vez a partida acontece às 16h, no City Ground.