Jogo do Palmeiras contra o Bragantino termina com confusão e expulsões

Com 57 pontos, o Palmeiras está na segunda colocação do Brasileirão. Já o RB Bragantino está com 34, na 13ª posição.

Agora, as equipes voltam a campo apenas após a data Fifa, em que o Palmeiras enfrenta o Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi. O RB Bragantino, por sua vez, encara o Vitória, no próximo dia 19, às 16h, no Barradão.