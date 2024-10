Goleiro Weverton, do Palmeiras, é convocado para substituir o lesionado Alisson na Seleção

A partida contra o Chile ocorre na próxima quinta-feira (10/10), às 21h (de Brasília), no estádio Nacional de Santiago. Já o embate diante do Peru acontece no dia 15 (terça-feira), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

Na atual edição das Eliminatórias, o Brasil possui três vitórias, um empate e quatro derrotas. A Seleção ocupa a quinta colocação da tabela, com dez pontos conquistados, oito a menos que a Argentina, líder do torneio.

Confira a lista atualizada dos convocados