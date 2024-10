Gabriel Martinelli marca, Arsenal vence Southampton e segue perto do líder

O Arsenal recebeu o Southampton, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. No Emirates Stadium, o time da casa saiu atrás no placar, mas buscou a virada e venceu por 3 a 1, com gols de Kai Havertz, Gabriel Martinelli e Bukayo Saka. Os visitantes marcaram com Cameron Archer.

Com a vitória, o Arsenal permanece na 3ª posição e vai aos 17 pontos, apenas um atrás do líder Liverpool. A equipe de Mikel Arteta continua invicta na competição. Por outro lado, o Southampton segue sem vencer no campeonato e ocupa a vice-lanterna, com apenas um tento conquistado.

As duas equipes voltam a campo apenas no dia 19 de outubro, sábado, pela décima rodada do Campeonato Inglês. O Arsenal visita o Bournemouth, às 13h30 (de Brasília), no Vitality Stadium. Já o Southampton recebe o Leicester, às 11 horas, no St. Mary's Stadium.