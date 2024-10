EC Sírio celebra 45 anos do histórico título Mundial Interclubes

Neste sábado, o EC Sírio realizou uma celebração especial no ginásio do Aeroporto, localizado na zona sul de São Paulo, em comemoração aos 45 anos da conquista inédita do título Mundial Interclubes (William Jones Cup 1979). O evento contou com a presença de importantes nomes do clube, além de personalidades do basquete nacional e internacional, e convidados especiais.

Durante o evento, o clube mostrou no telão imagens inéditas da equipe vitoriosa, exibindo momentos de viagens, treinos e jogos. O técnico Cláudio Mortari destacou a importância de preservar a memória desse marco do basquete brasileiro.

"Comemorar 45 anos de uma conquista como essa, ainda mais no Brasil, me deixa muito satisfeito. O EC Sírio sempre faz homenagens aos atletas e técnicos nas datas comemorativas desse título e isso nos mantém vivo na sua história do clube e do esporte. Gratidão eterna por tudo que estão fazendo conosco", disse.