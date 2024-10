Corinthians terá estreia de Memphis Depay como titular contra o Inter; veja escalações

Talles Magno (transição física); Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Maycon (cirurgia no joelho) e Diego Palacios (cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem) completam a lista de desfalques.

Do outro lado, o técnico Roger Machado montou o Inter com: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 19 horas (de Brasília).