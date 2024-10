Corinthians não vence o Internacional há quatro anos; veja retrospecto recente

O que joga a favor do Corinthians é o retrospecto positivo na Neo Química Arena. Em 10 jogos, o alvinegro venceu quatro, contra cinco empates e uma única vitória do Colorado.

O Internacional é um dos maiores rivais do Corinthians fora do estado de São Paulo. Para muitos, o maior. Tudo começou com o título brasileiro do Timão em 2005 e a polêmica expulsão de Tinga no confronto decisivo entre as equipes em São Paulo.

O triunfo do Corinthians na Copa do Brasil de 2009 acirrou ainda mais o clima nos bastidores, já que a diretoria do Internacional alegou na época que o clube paulista foi beneficiado pela arbitragem durante a vitoriosa campanha. A cúpula colorada chegou a elaborar um DVD com supostos erros a favor do Timão e enviou á CBF o dossiê.

Desde então, todo jogo entre Corinthians e Internacional é cercado de rivalidade e provocações por parte das torcidas. O jogo deste sábado é especialmente importante para o Timão, que luta contra a zona de rebaixamento. Já o Colorado busca dar continuidade à sequência invicta de oito jogos no torneio nacional. A bola rola às 19 horas (de Brasília) em Itaquera.

Veja a sequência negativa do Corinthians contra o Internacional:

25/2/2021 - Internacional 0 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)