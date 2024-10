Com Estêvão no banco, Palmeiras está pronto para pegar o RB Bragantino pelo Brasileirão

Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Mayke ( transição física) seguem como desfalques do Verdão. A equipe, inclusive, busca vencer e secar o Botafogo para assumir a liderança. Para isso, o Glorioso não pode bater o Athletico-PR, na Ligga Arena, em duelo simultâneo. Em caso de empate do Alviverde, apenas uma vitória do Furacão garante a ponta.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, não poderá contar com John John (suspenso), Thiago Borbas (lesão na coxa direita) e Juninho Capixaba (lesão no joelho direito). O técnico Pedro Caixinha colocará a seguinte escalação a campo: Cleiton; Guilherme Lopes, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Andrés Hurtado; Jadsom Silva, Lincoln e Lucas Evangelista; Vitinho, Eduardo Sasha e Henry Mosquera.