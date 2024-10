Brasil x Argentina: confira as prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Mundo de futsal

Campanha na atual edição do torneio

Brasil: A Amarelinha se encontra invicta no Mundial, com ataque muito efetivo e defesa pouco vazada. Com seis vitórias nos seis jogos disputados até o momento (Cuba, Croácia, Tailândia, Costa Rica, Marrocos e Ucrânia), marcou 38 gols e sofreu apenas cinco.

Argentina: A Albiceleste também registra seis vitórias até aqui em sua campanha (Ucrânia, Afeganistão, Angola, Croácia, Cazaquistão e França), com 29 tentos anotados e dez sofridos.