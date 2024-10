Botafogo vence Athletico-PR e abre três pontos de vantagem na liderança do Brasileiro

O Botafogo conquistou importante resultado ao vencer por 1 a 0 o Athletico-PR, neste sábado, em Curitiba. Com o resultado, os cariocas chegaram a 60 pontos e seguem na ponta do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alvinegra aconteceu no primeiro tempo, com Igor Jesus.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Criciúma, no dia 18 de outubro, sexta-feira, contra o Criciúma, no Maracanã. No dia anterior, o Athletico-PR viaja para enfrentar o Corinthians, em São Paulo.