Atlético-MG: Cadu sofre grave lesão no joelho e passará por cirurgia

Neste sábado, após exames realizados, o Atlético-MG divulgou que foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos lateral e medial do joelho direito do atacante Cadu. O atleta havia apresentado uma entorse no local durante o treino da última sexta-feira.

Segundo nota oficial divulgada pelo clube, Cadu já iniciou a fisioterapia e, posteriormente, passará por cirurgia. A data do procedimento será divulgada nas semanas seguintes.

O Atlético-MG entra em campo na tarde deste sábado, contra o Vitória, pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV.